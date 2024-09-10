Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину

Сегодня 18:29
просмотров

В Верхнеднепровске горела квартира в двухэтажном доме.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину

Днем 10 сентября на улице Упорная в Верхнеднепровске Каменского района в двухэтажном многоквартирном доме произошел пожар. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожарные установили, что горела квартира на первом этаже. Площадь пожара составила 25 кв. Возникло сильное задымление верхнего этажа.

Из задымленной квартиры второго этажа спасли мужчину 1972 года рождения. Ему предоставили необходимую помощь и госпитализировали. О его состоянии не сообщается. 

Пожар был ликвидирован. Причина возгорания не указывается.

К тушению возгорания привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчинуУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчинуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 18:48
    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут

    11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.

    Гонял на скутере: в Днепровском районе патрульные остановили 14-летнего водителя двухколесного
    Новости Днепра
    Сегодня 17:45
    Гонял на скутере: в Днепровском районе патрульные остановили 14-летнего водителя двухколесного

    В Подгородном на мать несовершеннолетнего водителя скутера составили протокол.

    Пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе: есть погибший
    Новости Днепра
    Сегодня 17:33
    Пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе: есть погибший

    Погиб пиротехник во время выполнения разминирования.

    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024
    Новости Днепра
    Сегодня 17:19
    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024

    Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента…

    Последние новости

    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут
    В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут

    11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.

    Сегодня 18:48
    0
    просмотров
    Гонял на скутере: в Днепровском районе патрульные остановили 14-летнего водителя двухколесного
    Гонял на скутере: в Днепровском районе патрульные остановили 14-летнего водителя двухколесного

    В Подгородном на мать несовершеннолетнего водителя скутера составили протокол.

    Сегодня 17:45
    1
    просмотров
    Пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе: есть погибший
    Пиротехники ГСЧС Днепропетровщины взорвались на боеприпасе: есть погибший

    Погиб пиротехник во время выполнения разминирования.

    Сегодня 17:33
    4
    просмотров
    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024
    Что делать жителю Днепра, если уволился его семейный врач: инструкция 2024

    Для получения бесплатной медицинской помощи в больницах Днепра у пациента должна быть заключена электронная декларация с врачом. Семейного доктора можно выбирать самостоятельно, без привязки к месту жительства или прописки. Также пациент имеет право перезаключить декларацию с врачом, при этом "семейника"…

    Сегодня 17:19
    2
    просмотров
    Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушки
    Ударил топором по голове и поджег: в Кривом Роге подозревают парня в убийстве собственной бабушки

    В Кривом Роге подозревают 16-летнего парня в убийстве собственной бабушки.

    Сегодня 17:11
    1
    просмотров
    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции
    В Днепре подростки толкнули мужчину в фонтан, чтобы проучить: что говорят в полиции

    В Днепре у книжного рынка между подростками и мужчиной произошел конфликт.

    Сегодня 16:58
    2
    просмотров
    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля
    Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля

    Полицейские обнаружили мертвым 46-летнего Шульгу Алексея.

    Сегодня 15:44
    2
    просмотров
    В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции
    В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции

    В Днепре девушка-подросток пыталась покончить с собой.

    Сегодня 15:11
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области 3-летняя девочка воткнула в розетку спираль от электроприбора
    В Днепропетровской области 3-летняя девочка воткнула в розетку спираль от электроприбора

    В Никополе 3-летний ребенок получил электроожог.

    Сегодня 14:48
    5
    просмотров
    Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре
    Таким вы его не помните: как выглядел ЦУМ без Ротонды в Днепре

    Центральный универмаг на проспекте Яворницкого был открыт в 1939 году. В 1970-х годах его реконструировали и увеличили торговую площадь в несколько раз. А в начале 2000-х годов возле ЦУМа появилось круглое стеклянное здание «Ротонда». Сейчас она заброшена.

    Сегодня 14:33
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх