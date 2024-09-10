На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину

Днем 10 сентября на улице Упорная в Верхнеднепровске Каменского района в двухэтажном многоквартирном доме произошел пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожарные установили, что горела квартира на первом этаже. Площадь пожара составила 25 кв. Возникло сильное задымление верхнего этажа.
Из задымленной квартиры второго этажа спасли мужчину 1972 года рождения. Ему предоставили необходимую помощь и госпитализировали. О его состоянии не сообщается.
Пожар был ликвидирован. Причина возгорания не указывается.
К тушению возгорания привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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