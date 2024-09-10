На Днепропетровщине из горящей квартиры спасали мужчину

К тушению возгорания привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Из задымленной квартиры второго этажа спасли мужчину 1972 года рождения. Ему предоставили необходимую помощь и госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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