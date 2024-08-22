На Днепропетровщине из дома, почти охваченого пламенем, спасли младенца и 13-летнюю девочку

На Криворожье из пожара спасли детей.

Полицейский из Криворожья вытащил из пожара двоих детей — 11-месячного младенца и 13-летнюю девочку.

Пожар с охваченного огнем поля перекинулся на дома. Патрульный Андрей Бибик заметил сильное задымление и начал проверять дома. В одном из них прятались напуганные дети, которые из-за страха растерялись и не знали, куда им бежать. Пламя уже почти добралось до дома.

Офицер в считанные минуты вывел детей на свежий воздух. Также неравнодушный полицейский отвязал двух собак, чтобы они смогли спастись от огня.

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