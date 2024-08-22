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  • На Днепропетровщине из дома, почти охваченого пламенем, спасли младенца и 13-летнюю девочку

На Днепропетровщине из дома, почти охваченого пламенем, спасли младенца и 13-летнюю девочку

Сегодня 12:56
просмотров

На Криворожье из пожара спасли детей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из дома, почти охваченого пламенем, спасли младенца и 13-летнюю девочку

Полицейский из Криворожья вытащил из пожара двоих детей — 11-месячного младенца и 13-летнюю девочку.

Пожар с охваченного огнем поля перекинулся на дома. Патрульный Андрей Бибик заметил сильное задымление и начал проверять дома. В одном из них прятались напуганные дети, которые из-за страха растерялись и не знали, куда им бежать. Пламя уже почти добралось до дома.

Офицер в считанные минуты вывел детей на свежий воздух. Также неравнодушный полицейский отвязал двух собак, чтобы они смогли спастись от огня.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из дома, почти охваченого пламенем, спасли младенца и 13-летнюю девочку

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