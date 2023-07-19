На Днепропетровщине юноша поиздевался над могилами военных

В Верхнеднепровске, что на Днепропетровщине, 23-летний юноша поиздевался над могилами защитников.

Об этом сообщили в областной полиции.

Еще 2 июня в полицию пожаловались на молодого человека, который повредил флагштоки, установленные на могилах погибших военных. Это произошло на Аллее славы верхнеднепровского кладбища.

Впоследствии полицейские задержали 23-летнего юношу, сделавшего это. Как оказалось позже, задержанный также обокрал четыре частных дома в поселке Аулы Каменского района.

18 июля прокуроры объявили вандалу о подозрении по ч. 2 ст. 297 — наруга над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего и статьей о краже.

Дальнейшую судьбу юноши будет решать суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Таромском завелись кладбищенские воры.

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