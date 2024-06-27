На Днепропетровщине юноша отомстил давнему недругу, ударив его ножом

18-летний юноша ударил ножом своего давнего знакомого из-за давней обиды.

В Желтых Водах полицейские задержали 18-летнего юношу, напавшего с ножом на знакомого. Молодой человек вспомнил прошлые обиды и решил выяснить отношения с помощью ножа.

Преступление произошло 24 июня поздно вечером, когда подозреваемый юноша у своей знакомой. Впрочем, в дом, где живет подруга, пришел 27-летний мужчина, с которым у него сложились неприязненные отношения. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый с ножом набросился на мужчину.

Пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу.

Юноше, ударившему ножом мужчину, объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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