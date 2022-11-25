На Днепропетровщине взрорвался твердотопливный котел: погиб мужчина

Котел використовували для опалення дому, та стояв в окремій будівлі. Чоловік зайшов до неї саме тоді, коли той вибухнув. На жаль, від отриманих травм містянин помер на місці. Йому було 32 роки.

В среду вечером Днепр и вся Украина фактически остались без…

Украинцам нужно запасаться бензином и дизельным топливом, так как предстоящей…

Украинцев призвали сделать запас бензина и дизеля: названа причина Украинцам нужно запасаться бензином и дизельным топливом, так как предстоящей зимой будут перебои с топливом. Такие мысли высказывают в Сети собственники АЗС. 0 просмотров

Люмен, литий и пластик: как выбрать фонарик для дома и улицы Тотальный блекаут в Днепре показал насколько важно иметь дома альтернативные источники света, которые будут всегда под рукой. Как выбрать качественный фонарик для улицы и дома – разбирались журналисты dnepr.info. просмотров

Безопасна даже через полгода: где и в чем можно хранить воду про запас (СОВЕТЫ) В среду вечером Днепр и вся Украина фактически остались без воды. После отключения централизованного водоснабжения люди выстаивали длительные очереди чтобы купить воду на розлив или в супермаркете. Теперь многие хотят сделать запас воды, чтобы при возможном повторении такой ситуации не… просмотров

Гуфмана уволили с должности первого заместителя председателя облсовета Сегодня, 25 ноября, в Днепропетровском областном совете прошла четырнадцатая сессия. 0 просмотров