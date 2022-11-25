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На Днепропетровщине взорвался твердотопливный котел: погиб мужчина

Сегодня 08:00
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Котел взорвался из-за отключения электроэнергии.

 

Новости Днепра про На Днепропетровщине взорвался твердотопливный котел: погиб мужчина

На территории Новопавловской общины Синельниковского района Днепропетровской области взорвался твердотопливный котел. Погиб человек.

Котел использовался для обогрева дома, и стоял в отдельном здании. Мужчина вошел в него как раз тогда, когда взорвался. К сожалению, горожанин скончались на месте от полученных травм. Ему было 32 года.

Предварительная версия взрыва — отключение электроэнергии, из-за которого котел вышел из строя.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине взорвался твердотопливный котел: погиб мужчинаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине взорвался твердотопливный котел: погиб мужчинаРусский

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