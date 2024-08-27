На Днепропетровщине вышедшего из тюрьмы гражданина Грузии подозревают в нелегальном проживании в Украине

В Днепропетровской области полицейские миграционной службы задержали гражданина Грузии по подозрению в незаконном проживании в Украине.
Об этом говорится на сайте Миграционной службы Днепропетровщины.
По данным полиции, мужчина за последние четыре года отбывал наказание в исправительной колонии за совершение грабежа. 24 августа он был доставлен в пункт временного пребывания иностранцев и людей без гражданства.
После этого иностранца планируют принудительно депортировать из Украины.
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