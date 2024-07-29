На Днепропетровщине высадили самый большой в Украине трезубец из вечнозеленых кустов

Из кустов самшита высадили огромный трезубец.

В селе Могилев Днепропетровской области отныне можно увидеть самый большой герб Украины из вечнозеленых кустов самшита. Как сообщили в Национальном реестре рекордов Украины, недавно местные жители высадили около 600 саженцев растений.

Размер герба – 16 х 26 м. Для его создания предварительно по контуру были сделаны дорожки шириной 40 сантиметров, по периметру которых и посадили самшит.

Отмечается, что самшит хорошо приживается и может расти до семисот лет, поэтому вполне вероятно, что когда-нибудь это станет рекордом герба из старейшего самшита.