На Днепропетровщине высадили самый большой в Украине трезубец из вечнозеленых кустов

В селе Могилев Днепропетровской области отныне можно увидеть самый большой герб Украины из вечнозеленых кустов самшита. Как сообщили в Национальном реестре рекордов Украины, недавно местные жители высадили около 600 саженцев растений.
Размер герба – 16 х 26 м. Для его создания предварительно по контуру были сделаны дорожки шириной 40 сантиметров, по периметру которых и посадили самшит.
Отмечается, что самшит хорошо приживается и может расти до семисот лет, поэтому вполне вероятно, что когда-нибудь это станет рекордом герба из старейшего самшита.
Напомним, в Днепре на Монастырском острове высадили аллею лаванды.
Читайте также:
Автор:
В Днепре горел дом.
Хорошие новости от Укрэнерго.
Местная жительница каждый вечер выгуливает необычного для горожан Днепра домашнего…
В Днепре ухаживают за двухмесячным совенком, пострадавшим от обстрела Никополя.
В Днепре горел дом.
Хорошие новости от Укрэнерго.
Местная жительница каждый вечер выгуливает необычного для горожан Днепра домашнего любимца — гуся в носках.
В Днепре ухаживают за двухмесячным совенком, пострадавшим от обстрела Никополя.
Вакцинацию детей и взрослых проводят согласно национальному календарю прививок. Вакцина позволяет защитить и детей, и взрослых от многих инфекций. Прививки против столбняка и кори необходимо «обновлять» раз в 10 лет даже во взрослом возрасте. В ряде случаев может понадобиться срочная…
Неофіційне найглибше водосховище розташоване посеред Кривого Рогу.
Сегодня, 29 июля, в Днепре из водоема достали тело мужчины.
В Днепре обустраивают еще одну велодорожку.
Ректор ДНУ имени Олеся Гончара Сергей Оковитый попал в ТОП-15 лучших ректоров Украины.
В Днепре переименовали улицу Андрея Фабра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!