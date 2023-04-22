На Днепропетровщине вынесли приговор жителю Марганца, который сдавал позиции ВСУ сыну-оккупанту

Еще в 2022 году стало известно, что житель Марганца Никопольского района сдавал своему сыну-военному РФ расположение подразделений и военной техники ВСУ на территории Днепропетровской области. Суд определился с приговором.

Так, коллаборант приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуроры доказали, что мужчина добровольно способствовал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Подозреваемый был задержан в мае прошлого года. Он передавал сыну-оккупанту информацию о расположении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории области через интернет-звонки в мессенджерах, а также в Telegram. В июне того же года мужчину задержали.

При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину не признал.

«Учитывая, что обвиняемый имел неотбытое наказание в виде 3-х лет лишения свободы за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, он проведет за решеткой 18 лет. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку продолжается срок апелляционного обжалования», — уточняется в сообщении.

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