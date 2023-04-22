На Днепропетровщине вынесли приговор жителю Марганца, который сдавал позиции ВСУ сыну-оккупанту

Так, коллаборант приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Прокуроры доказали, что мужчина добровольно способствовал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.
Подозреваемый был задержан в мае прошлого года. Он передавал сыну-оккупанту информацию о расположении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории области через интернет-звонки в мессенджерах, а также в Telegram. В июне того же года мужчину задержали.
При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину не признал.
«Учитывая, что обвиняемый имел неотбытое наказание в виде 3-х лет лишения свободы за нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, он проведет за решеткой 18 лет. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку продолжается срок апелляционного обжалования», — уточняется в сообщении.
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