На Днепропетровщине вынесли приговор насильнику 8-летней девочки

На Днепропетровщине мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку и нанес ей тяжелые телесные повреждения.

В сентябре 2022 года 36-летний житель Днепропетровщины увидел во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, направлявшихся домой.

Об инциденте рассказали в пресс-центре Днепропетровской областной прокуратуры.

Представившись врачом, мужчина убедил их впустить его в квартиру. Убедившись, что в доме нет взрослых, злоумышленник попросил мальчика пройти в другую комнату, а затем изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжелые телесные повреждения.

Факт был доказан. Мужчину признали виновным в изнасиловании малолетнего ребенка, кроме этого: в незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Преступнику избрали наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако впоследствии сторона защиты просила отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство.

Суд поддержал позицию прокурора и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы неоднократно осужденного за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, — говорится в публикации областной прокуратуры.

Благодаря прокурорам приговор вступил в законную силу — насильник будет находиться за решеткой пожизненно.

Напомним, в Днепре мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в туалете кафе.

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