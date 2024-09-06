На Днепропетровщине вынесли приговор насильнику 8-летней девочки

В сентябре 2022 года 36-летний житель Днепропетровщины увидел во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, направлявшихся домой.
Об инциденте рассказали в пресс-центре Днепропетровской областной прокуратуры.
Представившись врачом, мужчина убедил их впустить его в квартиру. Убедившись, что в доме нет взрослых, злоумышленник попросил мальчика пройти в другую комнату, а затем изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжелые телесные повреждения.
Факт был доказан. Мужчину признали виновным в изнасиловании малолетнего ребенка, кроме этого: в незаконном приобретении, хранении взрывчатого вещества и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Преступнику избрали наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако впоследствии сторона защиты просила отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство.
Суд поддержал позицию прокурора и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы неоднократно осужденного за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, — говорится в публикации областной прокуратуры.
Благодаря прокурорам приговор вступил в законную силу — насильник будет находиться за решеткой пожизненно.
Напомним, в Днепре мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в туалете кафе.
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