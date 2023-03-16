На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто

Прибывшие на место пожарные установили, что вспыхнул один из торговых павильонов на территории авторынка.
Огнем уничтожен легковой автомобиль ВАЗ-2110, находившийся в торговом павильоне, автозапчасти, а также входная дверь и роллеты двух соседних павильонов.
Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Пожар потушили в 01:45. В результате происшествия погибших и травмированных нет.
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