На Днепропетровщине вспыхнули торговые павильоны на авторынке вместе с авто

Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Пожар потушили в 01:45. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Огнем уничтожен легковой автомобиль ВАЗ-2110, находившийся в торговом павильоне, автозапчасти, а также входная дверь и роллеты двух соседних павильонов.

Прибывшие на место пожарные установили, что вспыхнул один из торговых павильонов на территории авторынка.

16 марта, в 00:47, на улице Никопольское шоссе Металлургического района Кривого Рога загорелись торговые павильоны.

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