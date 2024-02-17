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  • На Днепропетровщине вражеский БпЛА попал в машину, два человека пострадали

На Днепропетровщине вражеский БпЛА попал в машину, два человека пострадали

Сегодня 11:36
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Враг сегодня снова атаковал Никопольщину и использовал БпЛА.

Новости Днепра про На Днепропетровщине вражеский БпЛА попал в машину, два человека пострадали

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С самого утра русские изверги начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой общине вражеский БпЛА попал в авто, – заявил глава ОВА.

В результате атаки два человека получили серьезные ранения.

49-летняя женщина и 48-летний мужчина, оба находятся в «тяжелом» состоянии.

В настоящее время уточняются детали об атаке.

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