На Днепропетровщине вражеский БпЛА попал в машину, два человека пострадали

Враг сегодня снова атаковал Никопольщину и использовал БпЛА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

С самого утра русские изверги начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой общине вражеский БпЛА попал в авто, – заявил глава ОВА.

В результате атаки два человека получили серьезные ранения.

49-летняя женщина и 48-летний мужчина, оба находятся в «тяжелом» состоянии.

В настоящее время уточняются детали об атаке.

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