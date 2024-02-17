На Днепропетровщине вражеский БпЛА попал в машину, два человека пострадали

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
С самого утра русские изверги начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой общине вражеский БпЛА попал в авто, – заявил глава ОВА.
В результате атаки два человека получили серьезные ранения.
49-летняя женщина и 48-летний мужчина, оба находятся в «тяжелом» состоянии.
В настоящее время уточняются детали об атаке.
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