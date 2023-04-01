Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев

На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев

Сегодня 08:31
просмотров

На Днепропетровщине в одном из поселков Верхнеднепровской общины произошло разбойное ограбление. Двое жителей Каменского, которых уже задержала полиция, проникли в дом с пистолетом, когда там находились хозяева.

Новости Днепра про На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев

Мужчины схватили и связали владельцев жилья, угрожая им оружием, после чего вынесли из дома ценные вещи, деньги и прочее.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Пострадавшие после кражи сразу обратились в правоохранительные органы. Полицейские оперативно нашли злоумышленников и установили их личности. Ими оказались 28-летний и 29-летний жители Каменского. У подозреваемых провели обыск, во время которого нашли стартовые пистолеты с резиновой пулей, слип-пакеты с коноплей, ювелирные изделия, деньги, а также мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Продолжается расследование. Правонарушителям может грозить срок сразу по трем статьям: за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и разбой.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяевУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяевРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

    С 1 апреля в Украине начинается весенне-летний период нереста рыбы,…

    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

    30 марта около 19.00 парень вышел с места жительства в…

    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

    Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

    Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений…

    Последние новости

    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне
    В Украине запретят лов рыбы: какой штраф заплатят днепряне

    С 1 апреля в Украине начинается весенне-летний период нереста рыбы, поэтому устанавливается запрет на ее отлов.

    Сегодня 07:00
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в субботу, 1 апреля: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева
    Помогите найти: полиция Днепра разыскивает 12-летнего Артура Корнеева

    30 марта около 19.00 парень вышел с места жительства в Новокодацком районе города и до настоящего времени не вернулся.

    Вчера 22:00
    просмотров
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції
    У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

    Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину
    Нанес смертельные телесные повреждения ребенку: в Днепре будут судить мужчину

    Полиция Днепра задержала 29-летнего подозреваемого в нанесении смертельных телесных повреждений малолетнему ребенку.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко
    Погиб защитник из Днепропетровской области Анатолий Москаленко

    Ежедневно наши военные оказывают сопротивление армии рф. Они охраняют наш покой, жертвуя собственной жизнью.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой
    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой

    У фигуранта изъяли гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2.

    Вчера 19:39
    1
    просмотров
    В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 марта
    В Днепре возобновили подачу воды на 4-х улицах: ситуация на вечер 31 марта

    Сегодня, по состоянию на 18:00, работники КП "Днепрводоканал" завершили аварийно-восстановительные работы по некоторым адресам.

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции
    В Днепре возле дома на Набережной Победы нашли труп: комментарий полиции

    Сегодня, 31 марта, на Набережной Победы возле дома №124 обнаружили тело мужчины.

    Вчера 19:04
    0
    просмотров
    ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, — Генштаб
    ВСУ отразили 30 вражеских атак на востоке, а россияне применили баллистику, — Генштаб

    Украинские военные отразили 30 атак российских оккупантов на востоке. Тем временем захватчики выпустили баллистические ракеты по мирным городам Украины.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх