На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев

На Днепропетровщине в одном из поселков Верхнеднепровской общины произошло разбойное ограбление. Двое жителей Каменского, которых уже задержала полиция, проникли в дом с пистолетом, когда там находились хозяева.

Мужчины схватили и связали владельцев жилья, угрожая им оружием, после чего вынесли из дома ценные вещи, деньги и прочее.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Пострадавшие после кражи сразу обратились в правоохранительные органы. Полицейские оперативно нашли злоумышленников и установили их личности. Ими оказались 28-летний и 29-летний жители Каменского. У подозреваемых провели обыск, во время которого нашли стартовые пистолеты с резиновой пулей, слип-пакеты с коноплей, ювелирные изделия, деньги, а также мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Продолжается расследование. Правонарушителям может грозить срок сразу по трем статьям: за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и разбой.

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