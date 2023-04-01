На Днепропетровщине вооруженные мужчины ограбили дом, предварительно связав хозяев

Мужчины схватили и связали владельцев жилья, угрожая им оружием, после чего вынесли из дома ценные вещи, деньги и прочее.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Пострадавшие после кражи сразу обратились в правоохранительные органы. Полицейские оперативно нашли злоумышленников и установили их личности. Ими оказались 28-летний и 29-летний жители Каменского. У подозреваемых провели обыск, во время которого нашли стартовые пистолеты с резиновой пулей, слип-пакеты с коноплей, ювелирные изделия, деньги, а также мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Продолжается расследование. Правонарушителям может грозить срок сразу по трем статьям: за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и разбой.
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