На Днепропетровщине военный сливал россиянам информацию о своих товарищах

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
Против военнослужащего одного из гарнизонов Днепропетровщины в суд направили обвинительный акт. Мужчину подозревают в госизмене.
Как выяснило следствие, в марте 2022 года мужчина служил в одном из гарнизонов на Днепропетровщине. Сконтактировав с россиянином, работавшим на спецслужбы РФ, военный начал заниматься подрывной деятельностью. Он сливал данные о расположении личного состава, оружии, технике и даже планировал сообщить врагу о внутренних каналах связи. По сути мужчина работал против собственных товарищей.
С куратором он общался через одного из мессенджеров. Впоследствии военного разоблачили сотрудники СБУ.
Теперь предателю грозит пожизненное заключение.
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