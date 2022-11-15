Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине военные дарили женщинам цветы

Сегодня 06:45
просмотров

Трогательную новость опубликовал телеграм-канал "news pavlograd" со ссылкой на сообщения от самих жителей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине военные дарили женщинам цветы

Согласно словам авторов сообщения, в центре Павлограда военнослужащие дарили прохожим женщинам розы. 

Горожанка была искренне благодарна за такое внимание от военнослужащих.

Так, женщина пишет: «Я не знаю тех военных, но если читаете это, то спасибо. Благодарим вас и пусть Господь хранит вас.»

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине военные дарили женщинам цветыУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине военные дарили женщинам цветыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Аквафреш» вместо входного коврика: в Павлограде русскому триколору нашли новое применение
    Новости Днепра
    11.11.2022 15:33
    «Аквафреш» вместо входного коврика: в Павлограде русскому триколору нашли новое применение

    На Павлоградских рынках для русского флага было найдено новое применение.

    Планируют ли в Украине проводить дополнительную волну мобилизации: комментарий Маляр
    Новости Украины
    09.11.2022 16:43
    Планируют ли в Украине проводить дополнительную волну мобилизации: комментарий Маляр

    Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос, будет ли…

    Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину
    Новости Днепра
    01.11.2022 17:13
    Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину

    В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых…

    На дороге лежала концовка: в Павлограде нашли расчлененный труп
    Новости Днепра
    31.10.2022 14:52
    На дороге лежала концовка: в Павлограде нашли расчлененный труп

    В воскресенье, 30 октября, в Павлограде обнаружили расчлененное тело женщины.

    Последние новости

    Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурно
    Погода на 15 ноября: в Днепре будет прохладно и пасмурно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Они не приедут к нам на танке: Вилкул рассказал о ситуации в Днепропетровской области
    Они не приедут к нам на танке: Вилкул рассказал о ситуации в Днепропетровской области

    Мы выстоим!

    Вчера 22:00
    просмотров
    РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, — Генштаб
    РФ ведет наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали более 20 мест дислокаций оккупантов, — Генштаб

    Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А Вооруженные силы Украины атаковали 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Грозит 15 лет за два телефона: в Днепре поймали 16-летнего вора
    Грозит 15 лет за два телефона: в Днепре поймали 16-летнего вора

    В Днепре 19-летний парень напал на мужчину и похитил у него два телефона.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписание
    Когда начнут курсировать поезда в Херсон и Николаев: стоимость билетов и расписание

    "Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России восстанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом, в течение 10 дней планируют запустить пассажирские поезда и в Херсон.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Слобожанском проспекте в Днепре 10 припаркованных автомобилей облили кислотой
    На Слобожанском проспекте в Днепре 10 припаркованных автомобилей облили кислотой

    Сегодня утром жители дома No 10/а по Слобожанскому проспекту заметили, что кто-то изуродовал их автомобили. 10 машин были облиты кислотой ночью.

    Вчера 19:15
    0
    просмотров
    Детей только жалко: мэр Днепра дал окончательный ответ по поводу елки в городе
    Детей только жалко: мэр Днепра дал окончательный ответ по поводу елки в городе

    В субботу мэр Днепра Борис Филатов обратился к горожанам и предложил решить, нужно ли в этом году устанавливать в городе новогоднюю елку.

    Вчера 18:53
    1
    просмотров
    Наловил почти на 300 тысяч гривен: на Днепропетровщине задержали браконьера
    Наловил почти на 300 тысяч гривен: на Днепропетровщине задержали браконьера

    Около 5 часов утра 14 ноября, находясь на дежурстве по Днепру у Заводской набережной, водный патруль заметил резиновую лодку с мужчиной. Он доставал из воды сеть с рыбой.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре в «АТБ» продают невидимые конфеты (ФОТО)
    В Днепре в «АТБ» продают невидимые конфеты (ФОТО)

    К нам в редакцию написала днепрянка, которая купила в "АТБ" несколько невидимых конфет.

    Вчера 18:18
    0
    просмотров
    Метраж как у «однокомнатной квартиры и деревянные двери на входе: как выглядит дом за 375 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Метраж как у «однокомнатной квартиры и деревянные двери на входе: как выглядит дом за 375 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Купить дешевый дом в Днепре довольно сложно. Недвижимости по низкой цене достаточно, но для того, чтобы там жить нужно вложить немало денег. Но если трудности не пугают и хочется иметь сад и огород во дворе – то найти недорогое жилье…

    Вчера 17:46
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх