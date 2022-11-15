На Днепропетровщине военные дарили женщинам цветы

Согласно словам авторов сообщения, в центре Павлограда военнослужащие дарили прохожим женщинам розы.
Горожанка была искренне благодарна за такое внимание от военнослужащих.
Так, женщина пишет: «Я не знаю тех военных, но если читаете это, то спасибо. Благодарим вас и пусть Господь хранит вас.»
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