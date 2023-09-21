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  • На Днепропетровщине военного судили за то, что он уехал разводиться и «загулял»

На Днепропетровщине военного судили за то, что он уехал разводиться и «загулял»

Сегодня 11:09
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В Кривом Роге судили солдата, который уехал домой разводиться, но на службу не вернулся.

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Как говорится в материалах следствия, опубликованных на сайте Единого реестра судебных решений, Криворожский суд вынес приговор солдату, подозреваемому в уклонении от службы. Еще в феврале 2023 года военный попросил отпуск, чтобы вернуться домой и расстаться со своей женой. Пара имела общего ребенка и жила вместе несколько лет, но женщина попросила своего мужа о разводе.

Солдата отпустили на несколько дней с условием, что он немедленно вернется в воинскую часть, как только закончит все дела. Впрочем, военный проигнорировал это требование и на несколько дней «загулял».

На службу солдат вернулся 23 февраля, и искренне извинился перед командиром за свой проступок. Впрочем, против военного открыли дело об уклонении от службы во время военного положения, ведь документов, подтверждающих уважительные причины отсутствия мужчины в воинской части, нет.

В сентябре 2023 г. Криворожский районный суд рассмотрел это дело и признал солдата виновным. Так как военный пошел на соглашение с прокурором, ему назначили наказание в размере 1 года служебного ограничения. То есть в течение года из зарплаты мужчины будут отчислять 10% в бюджет, а этот период не засчитается как стаж для получения следующего воинского звания.

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