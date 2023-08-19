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На Днепропетровщине водителя доставали из разбитого автомобиля

Сегодня 08:49
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Вчера поздно вечером на трассе Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про На Днепропетровщине водителя доставали из разбитого автомобиля

Сигнал в «Службу спасения» поступил в 21:38. На вызов приехали спасатели из Никополя.

На месте спасатели выяснили, что водитель не справился с управлением и уехал в столб.

30-летний мужчина не мог выбраться самостоятельно, так что специалисты ГСНС с помощью гидравлического инструмента достали водителя из разбитого авто.

Проводятся следственные действия, чтобы узнать все детали аварии.

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