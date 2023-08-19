На Днепропетровщине водителя доставали из разбитого автомобиля

Сигнал в «Службу спасения» поступил в 21:38. На вызов приехали спасатели из Никополя.
На месте спасатели выяснили, что водитель не справился с управлением и уехал в столб.
30-летний мужчина не мог выбраться самостоятельно, так что специалисты ГСНС с помощью гидравлического инструмента достали водителя из разбитого авто.
Проводятся следственные действия, чтобы узнать все детали аварии.
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