На Днепропетровщине водитель Volkswagen протаранил ресторан

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.
На место аварии сразу приехали спасатели, установившие, что водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением и врезался в бетонную конструкцию.
Удар был такой силы, что 40-летний водитель не смог выбраться самостоятельно из автомобиля.
Спасатели освободили мужчину с помощью спецсредств и передали врачам для дальнейшей госпитализации.
Обстоятельства ДТП будут устанавливаться работниками Нацполиции.
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