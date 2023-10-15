На Днепропетровщине водитель Volkswagen протаранил ресторан

Вчера поздно вечером в городе Первотравенск произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

На место аварии сразу приехали спасатели, установившие, что водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением и врезался в бетонную конструкцию.

Удар был такой силы, что 40-летний водитель не смог выбраться самостоятельно из автомобиля.

Спасатели освободили мужчину с помощью спецсредств и передали врачам для дальнейшей госпитализации.

Обстоятельства ДТП будут устанавливаться работниками Нацполиции.

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