На Днепропетровщине водитель Tesla насмерть сбил пешехода: видео момента

В Каменском вчера, 5 ноября, произошла ужасная авария – водитель легковушки Tesla сбил пешехода, который шел по обочине.
Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».
По предварительной информации, водитель Tesla выполнял обгон, а в это время другой автомобиль, двигаясь в попутном направлении, создал аварийную ситуацию. Избегая столкновения, водитель Tesla выехал на обочину, где сбил пешехода, которого от столкновения отбросило на несколько метров. К сожалению, пострадавший умер сразу.
Все обстоятельства ужасной аварии будут устанавливать следователи.
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