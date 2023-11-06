На Днепропетровщине водитель Tesla насмерть сбил пешехода: видео момента

По предварительной информации, водитель Tesla выполнял обгон, а в это время другой автомобиль, двигаясь в попутном направлении, создал аварийную ситуацию. Избегая столкновения, водитель Tesla выехал на обочину, где сбил пешехода, которого от столкновения отбросило на несколько метров. К сожалению, пострадавший умер сразу.

В Каменском вчера, 5 ноября, произошла ужасная авария – водитель легковушки Tesla сбил пешехода, который шел по обочине.

Флаг Израиля, который повесили рядом с флагом Украины, сорвал 21-летний…

Злоумышленницу задержали. Теперь ей грозит наказание в виде до 15…

Как 40 лет назад выглядел фонтан-символ Днепра (ФОТО) В Днепре есть несколько мест об исчезновении которых до сих пор грустят горожане. К таким относится канатная дорогая в парке Шевченко, несколько кинотеатров, ресторанов и фонтан у ЦУМа. Одно из популярных мест в центре города исчезло в 2012 году. 2 просмотров

В Днепре ушел из жизни известный театральный актер В Днепре ушел из жизни легендарный театральный актер. 3 просмотров

Переименование Павлограда: жителям предлагают выбрать новое название для города В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д. 7 просмотров