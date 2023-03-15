На Днепропетровщине водитель авто наехал на велосипедиста и скрылся

Событие произошло около 18 часов вечера 13 марта. В Каменскую станцию экстренной медицинской помощи поступил вызов от прохожего о наезде неизвестного автомобиля на велосипедиста.
Приехав на место происшествия, фельдшеры выяснили, что в результате ДТП травмировался 34-летний велосипедист. Водитель, наехавший на мужчину, скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь в полном объеме, остановили кровотечение из раны, провели иммобилизацию травмированной конечности, внутривенный доступ, обезболивание.
После этого велосипедиста госпитализировали в городскую больницу в Каменском. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Кроме этого, у него открытый перелом костей и ушибная травма левой стопы и большое кровотечение.
Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. Медики просят беречь себя и не ездить на велосипедах в темное время суток.
На фото фельдшеры, приехавшие по вызову.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
Светлая память!
В Днепропетровской области поймали двух иностранцев, которых ранее уже выгоняли…
В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.
Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.
В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.
Светлая память!
В Днепропетровской области поймали двух иностранцев, которых ранее уже выгоняли из Украины.
Магазин «Океан» появился на левом берегу Днепра в 1960-х годах. В магазине продавали только рыбу во всевозможных ее вариациях: от консервов до замороженной и копченой рыбы, крабов и икры.
В ближайшее время в Днепропетровской области будет громко.
В Новомосковском районе группа мужчин из пяти человек занималась незаконной вырубкой и сбытом древесины. Общая сумма ущерба составляет 1 млн 879 тысяч гривен.
Слава нашим Героям!
При наличии подписанной медицинской декларации в Днепре можно бесплатно и без направления записаться к таким специалистам: семейный врач, гинеколог, фтизиатр, нарколог, стоматолог, педиатр и психиатр. Сделать это можно если медучреждение, где работает специалист имеет договор с НСЗУ.
Светлая память!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!