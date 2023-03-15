На Днепропетровщине водитель авто наехал на велосипедиста и скрылся

В Днепропетровской области сбили велосипедиста.

Событие произошло около 18 часов вечера 13 марта. В Каменскую станцию экстренной медицинской помощи поступил вызов от прохожего о наезде неизвестного автомобиля на велосипедиста.

Приехав на место происшествия, фельдшеры выяснили, что в результате ДТП травмировался 34-летний велосипедист. Водитель, наехавший на мужчину, скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшему оказали экстренную медицинскую помощь в полном объеме, остановили кровотечение из раны, провели иммобилизацию травмированной конечности, внутривенный доступ, обезболивание.

После этого велосипедиста госпитализировали в городскую больницу в Каменском. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Кроме этого, у него открытый перелом костей и ушибная травма левой стопы и большое кровотечение.

Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. Медики просят беречь себя и не ездить на велосипедах в темное время суток.

На фото фельдшеры, приехавшие по вызову.

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