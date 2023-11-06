На Днепропетровщине во время тревоги ликвидировали «шахед»

В 1977 году в Днепре появился Театральный бульвар. На новом месте отдыха для горожан было много деревьев, фонтан и лавочки, а в начале 1990-х годов сюда пришли первые продавцы литературы. Купить можно было любую книгу, ассортимент был большой, продавцов –…

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