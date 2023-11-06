На Днепропетровщине во время тревоги ликвидировали «шахед»

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Тревога продолжалась более полутора часов. В сети сообщалось, что в области слышат звук «мопеда». Эту информацию впоследствии подтвердили официально.
Вражеские железы сбили над Синельниковским районом. Обошлось без разрушений.
Спасибо воинам Воздушного командования «Схід».
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