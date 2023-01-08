На Днепропетровщине во время рыбалки мужчина провалился под лед

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место. Там они увидели, что на местном пруду под льдом на расстоянии одного метра от берега находится тело мужчины.
С помощью пожарно-спасательного оборудования спасатели достали погибшего и передали представителям полиции.
Обстоятельства гибели мужчины 1939 года выясняются.
К работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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