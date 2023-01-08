На Днепропетровщине во время рыбалки мужчина провалился под лед

Сегодня, 8 января, в 13:01 на линию "101" поступило сообщение о том, что в поселке Илларионово Синельниковского района во время рыбалки мужчина провалился под лед.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они увидели, что на местном пруду под льдом на расстоянии одного метра от берега находится тело мужчины.

С помощью пожарно-спасательного оборудования спасатели достали погибшего и передали представителям полиции.

Обстоятельства гибели мужчины 1939 года выясняются.

К работам привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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