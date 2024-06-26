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На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп

Сегодня 07:49
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Ночью в селе Лобойковка произошел пожар.

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

26 июня около 02:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном секторе по улице Дружбы села Лобойковка Петриковской поселковой общины Днепровского района.

После того, как пожарные прибыли на место происшествия, было установлено, что горели вещи домашнего обихода в одной из комнат дома, также загорелась крыша и перекрытие дома. Общая площадь пожара составила 50 кв. м.

Возгорание ликвидировали около 04:40 утра.

Новости Днепра про На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп

В ходе ликвидации сотрудники Службы спасения обнаружили тело. Личность будут устанавливать эксперты.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре во время ликвидации пожара огнеборцы обнаружили труп женщины.

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