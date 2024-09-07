На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщение о возгорании квартиры поступило сегодня, 7 сентября, в 13 часов.
Горело жилое помещение пятиэтажного дома, расположенного на улице Дмитрия Бочарникова города Павлоград.
На месте спасатели установили, что в комнате квартиры на третьем этаже горит имущество на площади 10 кв.м.
Пожарные обнаружили тело женщины во время тушения пожара.
Сегодня мы писали о том, что в Павлограде возросло количество раненых после ракетного удара.
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