На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины

В городе Павлоград во время ликвидации пожара обнаружили тело женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании квартиры поступило сегодня, 7 сентября, в 13 часов.

Горело жилое помещение пятиэтажного дома, расположенного на улице Дмитрия Бочарникова города Павлоград.

На месте спасатели установили, что в комнате квартиры на третьем этаже горит имущество на площади 10 кв.м.

Пожарные обнаружили тело женщины во время тушения пожара.

Сегодня мы писали о том, что в Павлограде возросло количество раненых после ракетного удара.

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