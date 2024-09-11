На Днепропетровщине во время ликвидации масштабного пожара пожарные обнаружили тело женщины

В Никопольском районе при пожаре погибла женщина.

Пожар произошел вчера ночью, 10 сентября, около 22:33 на улице Зеленая поселка Южное Первомайской громады. Там горел одноэтажный жилой дом. Площадь возгорания – 80 кв.м. На место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

Пожарные тушили возгорание более часа. В 01:10, 11 сентября, пламя было ликвидировано. При ликвидации пожара обнаружено тело женщины 1971 года рождения.

«К месту происшествия привлечены 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области», — сообщили в ГСЧС.

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