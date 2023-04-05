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На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

Сегодня 06:45
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На Днепропетровщине люди массово собирают очень редкий грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Это – сморчки степные.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

Фотографиями собранных грибов жители Днепропетровщины активно делятся в ФБ.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

Сморчки степные – сумчатые грибы. 

Распространены они в Европе (Молдова, Украина, Россия – в регионах с засушливым климатом), Центральная Азия (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). В Украине: Лесостепь и Степь.

Сморчки растут весной в лесах, парках, садах, степях. В больших количествах их можно встретить на третий, иногда на четвёртый год после лесных пожаров. На старых пожарищах могут регулярно расти каждый год, хотя и в меньших количествах. Иногда растут на месте вырубленных лесов. 

Некоторые виды рода используются в пищу. Пригодны для сушки.

Для безопасного употребления сморчков в пищу достаточно обычной термообработки.

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