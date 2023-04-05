На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

Фотографиями собранных грибов жители Днепропетровщины активно делятся в ФБ.
Сморчки степные – сумчатые грибы.
Распространены они в Европе (Молдова, Украина, Россия – в регионах с засушливым климатом), Центральная Азия (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан). В Украине: Лесостепь и Степь.
Сморчки растут весной в лесах, парках, садах, степях. В больших количествах их можно встретить на третий, иногда на четвёртый год после лесных пожаров. На старых пожарищах могут регулярно расти каждый год, хотя и в меньших количествах. Иногда растут на месте вырубленных лесов.
Некоторые виды рода используются в пищу. Пригодны для сушки.
Для безопасного употребления сморчков в пищу достаточно обычной термообработки.
Читайте также:
Автор:
Сегодня армия рф снова обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеским огнем…
В США был арестован бывший президент Дональд Трамп.
Украинские военные продолжают наносить урон врагу и уничтожили два пункта…
По состоянию на вечер 4 апреля почти 8 часов продолжаются…
Обязательно захватите с собой зонт!
Сегодня армия рф снова обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказался Никопольский район.
В США был арестован бывший президент Дональд Трамп.
Украинские военные продолжают наносить урон врагу и уничтожили два пункта управления. Оккупанты пытаются вести наступательные действия на четырех направлениях в Донецкой области.
По состоянию на вечер 4 апреля почти 8 часов продолжаются работы по устранению повреждения на Кайдакской насосно-фильтровальной станции.
На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.
Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.
Кромлех в Новоалександровке закопали.
«Озерка» считается самым большим рынком Днепра. Тут можно купить все: от овощей и молока до велосипеда и обоев. Первые торговые ряды появились тут в конце 1890-х годов. Главный корпус рынка построили в 1960-х годах. Оборудованные павильоны на улице появились позже.…
На Волыни кот с бешенством покусал четырех человек, поэтому в трех селах ввели карантин на два месяца.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!