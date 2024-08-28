На Днепропетровщине в заброшенном здании нашли тело убитого парня

В Каменском в Днепропетровской области расследуют убийство.

27 августа около 7.55 в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Тагильской в ​​Каменском обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями.

Правоохранители установили, что к убийству местного жителя причастен 30-летний ранее судимый злоумышленник. В ходе общения подозреваемый разозлился и избил мужчину деревянной доской по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По согласованию с Каменской окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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