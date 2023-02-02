На Днепропетровщине в вагоне с углем нашли контрабанду: что пытались скрыть

Четыре большие коробки были перемотаны черным скотчем. Их нашли в одном из вагонов с углем во время обследования вагонов на станции.
Прибывшие на место правоохранители и сотрудники ГСЧС вскрыли коробки. Внутри находилась партия контрабандных сигарет.
Полиции предстоит установить владельца нелегального груза.
Источник: «Событие«
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