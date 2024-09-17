На Днепропетровщине в течение недели умерло 5 человек, болевших COVID-19

На Днепропетровщине зафиксированы летальные случаи с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Такую информацию предоставил ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ «МОЗ».

Количество пациентов с диагнозом COVID-19, находившихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области – 128 (33,2% госпитализированных с ОРВИ), в т.ч. 2 пациента госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии. Зарегистрировано 5 летальных исходов с лабораторно подтвержденным COVID-19 (больные старше 60 лет, имели сопутствующие состояния и не были привиты против COVID-19), — говорится в сообщении.

В течение недели (с 06.09 по 12.09.2024г.) количество заболеваний ОРВИ находится на сезонном уровне.

Вспышки инфекционных заболеваний и случаи холеры также не зарегистрированы.

В больницы обратились 5 пострадавших от бешенства лиц, в том числе 1 ребенок. Сейчас опасности для их жизни нет, они проходят специальную терапию.

В Днепре зарегистрировано 2 единичных случая подозрения на коклюш и один случай заболевания лептоспирозом, подтвержденный лабораторно.

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