На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома

Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены несколько жилых домов.

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Утром враг ударил по Днепропетровщине ракетой. «Прилет» произошел в Межевской общине Синельниковского района», — проинформировал Лысак.

По его словам, в результате обстрела повреждены несколько жилых домов, погибших и раненых нет.

Других атак в области сегодня не зафиксировано, добавил глава ОВА.

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