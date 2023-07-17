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На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома

Сегодня 21:15
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Российская армия 17 июля нанесла ракетный удар по Днепропетровщине, повреждены несколько жилых домов.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате ракетной атаки повреждены дома

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
 
«Утром враг ударил по Днепропетровщине ракетой. «Прилет» произошел в Межевской общине Синельниковского района», — проинформировал Лысак.
 
По его словам, в результате обстрела повреждены несколько жилых домов, погибших и раненых нет.
 
Других атак в области сегодня не зафиксировано, добавил глава ОВА.

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