На Днепропетровщине в результате обстрела возник пожар

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину.

Вчера вечером, 9 сентября, враг попал по Красногригоревской и Марганецкой громадам Никопольского района. Выпустили по населенным пунктам полдесятка снарядов.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

В одном из сел в результате обстрела загорелся сухостой. Огонь потушили чрезвычайники. Также повреждено хозяйственное сооружение. К счастью, люди не пострадали.

Сергей Лысак также сообщил, что в Марганецкой громаде из-за предыдущего удара дроном-камикадзе возник пожар. Возгорание потушили. В результате атаки уничтожено хозяйственное сооружение и поврежден частный дом.

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