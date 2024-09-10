На Днепропетровщине в результате обстрела возник пожар

Вчера вечером, 9 сентября, враг попал по Красногригоревской и Марганецкой громадам Никопольского района. Выпустили по населенным пунктам полдесятка снарядов.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
В одном из сел в результате обстрела загорелся сухостой. Огонь потушили чрезвычайники. Также повреждено хозяйственное сооружение. К счастью, люди не пострадали.
Сергей Лысак также сообщил, что в Марганецкой громаде из-за предыдущего удара дроном-камикадзе возник пожар. Возгорание потушили. В результате атаки уничтожено хозяйственное сооружение и поврежден частный дом.
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