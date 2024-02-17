На Днепропетровщине в результате ДТП пострадали двое подростков

Сегодня возле Софиевки на Днепропетровщине произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои«.

По предварительной информации, на трассе водитель Daewoo пытался повернуть в направлении Первомайского.

Позади Daewoo ехала фура, которую пытался на большой скорости обогнать Geely. Во время обгона грузовика на перекрестке Geely влетел в Daewoo.

В Geely во время столкновения находилась семья с двумя дочерьми.

Девушек госпитализировали в больницу, одна из них травмировала ногу, а другая – спину.

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