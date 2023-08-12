На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

По предварительной информации, «Рено» разворачивался с правого ряда и получил удар от Skoda. Об этом сообщает Telegram-канал «Свої».
От удара «Рено» перевернуло на бок и отбросило на несколько метров.
В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка. Ребенка госпитализировали для осмотра и оказания помощи.
На месте аварии работают правоохранители.
Сегодня мы также сообщали, что в одной из больниц Днепра после операции скончался 11-летний мальчик.
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Козенко Антон
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