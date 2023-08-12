Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

Сегодня 15:34
просмотров

В Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись автомобили Renault Cangoo и Skoda.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

По предварительной информации, «Рено» разворачивался с правого ряда и получил удар от Skoda. Об этом сообщает Telegram-канал «Свої».

От удара «Рено» перевернуло на бок и отбросило на несколько метров.

В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка. Ребенка госпитализировали для осмотра и оказания помощи.

На месте аварии работают правоохранители.

Сегодня мы также сообщали, что в одной из больниц Днепра после операции скончался 11-летний мальчик.

Читайте також:

 

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенокУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенокРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения
Новости Днепра
Сегодня 14:14
В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения

Прокуратура города Днепр начала проверку по факту возможного ненадлежащего выполнения…

В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 13:22
В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)

В городе Каменском Днепропетровской области на перекрестке улицы Михаила Грушевского…

Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев
Новости Днепра
Сегодня 12:32
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о тяжелых…

Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Новости Днепра
Сегодня 11:31
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Последние новости

В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения
В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения

Прокуратура города Днепр начала проверку по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Сегодня 14:14
4
просмотров
В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)
В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)

В городе Каменском Днепропетровской области на перекрестке улицы Михаила Грушевского и улицы Сергея Слисаренко произошло ДТП.

Сегодня 13:22
6
просмотров
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о тяжелых временах.

Сегодня 12:32
11
просмотров
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Сегодня 11:31
8
просмотров
В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул
В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул

Сегодня в 10 часов утра в Кривом Роге раздались взрывы.

Сегодня 10:27
9
просмотров
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ

СК Днепр-1 может уволить Александра Кучера из-за неудовлетворительных результатов в еврокубках.

Сегодня 09:34
8
просмотров
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Возле поселка Супина Могилевской поселковой территориальной общины Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Сегодня 08:48
13
просмотров
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

В Днепр во второй раз вернется адская африканская жара.

Вчера 22:00
87
просмотров
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе

Несмотря на прогнозы экспертов, цена на бахчевые летит вниз.

Вчера 21:21
96
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх