На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

В Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись автомобили Renault Cangoo и Skoda.

По предварительной информации, «Рено» разворачивался с правого ряда и получил удар от Skoda. Об этом сообщает Telegram-канал «Свої».

От удара «Рено» перевернуло на бок и отбросило на несколько метров.

В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка. Ребенка госпитализировали для осмотра и оказания помощи.

На месте аварии работают правоохранители.

Сегодня мы также сообщали, что в одной из больниц Днепра после операции скончался 11-летний мальчик.

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