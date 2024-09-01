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На Днепропетровщине в результате боевых действий загорелась подстанция

Сегодня 10:50
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Из-за обстрелов на Днепропетровщине загорелась подстанция.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате боевых действий загорелась подстанция

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Также в министерстве отметили, что ограничения энергоснабжения будут действовать в течение суток.

Сегодня плановые графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать с 00:00 до 24:00. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго. Энергетики 24/7 работают над ликвидацией последствий последней массированной атаки на энергетическую инфраструктуру. Продолжается масштабная ремонтная кампания, направленная на стабилизацию работы энергосистемы и подготовку к осенне-зимнему сезону. Призываем всех правильно использовать электроэнергию. Благодаря экономному потреблению снижается нагрузка на энергосистему, – говорится в сообщении министерства.

Экспорт электроэнергии сейчас не происходит и не предполагается.

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