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  • На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций

На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций

Сегодня 11:20
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В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА выключалось электрооборудование.
Новости Днепра про На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций

фото умовне

Об этом сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций Днепропетровской области. Поэтому обесточивались бытовые потребители. Питание возобновилось по резервной схеме.

Отметим, сейчас в Днепре и области экстренные отключения, то есть графики временно не действуют.

Напомним, россияне трижды пытались уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе.

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