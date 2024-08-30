На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций

Отметим, сейчас в Днепре и области экстренные отключения, то есть графики временно не действуют.

Отмечается, что в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций Днепропетровской области. Поэтому обесточивались бытовые потребители. Питание возобновилось по резервной схеме.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА выключалось электрооборудование.

Выяснилось, когда энергосистема может вернуться в предыдущий режим работы.

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