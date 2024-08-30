На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций

Об этом сообщили в Минэнерго.
Отмечается, что в результате атаки БПЛА выключалось оборудование одной из подстанций Днепропетровской области. Поэтому обесточивались бытовые потребители. Питание возобновилось по резервной схеме.
Отметим, сейчас в Днепре и области экстренные отключения, то есть графики временно не действуют.
Напомним, россияне трижды пытались уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе.
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