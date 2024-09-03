На Днепропетровщине в результате атаки БПЛА возникло возгорание на подстанции

В Днепропетровской области атаковали подстанцию.

В результате атаки БПЛА на подстанции в Днепропетровской области возникло возгорание. Во время этого были обесточены бытовые и промышленные потребители. Пожар оперативно ликвидирован.

В результате боевых действий на нескольких подстанциях выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и местная промышленность. Питание для всех потребителей возобновлено.

Напомним, вечером 2 сентября Днепр атаковали ракетами. В результате вражеской атаки на город, которая произошла в ночь на 3 сентября, погиб 51-летний мужчина.

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