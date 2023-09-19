На Днепропетровщине в реке обнаружили тело мужчины: нужна помощь в опознании

Важна любая информация!

17 сентября в пгт Карнауховка (г. Каменское, Южный район) в реке Днепр обнаружили тело мужчины, на вид ему более 50 лет.

Об этом сообщили в Поисково-спасательном отряде «Милена».

Личность мужчины до сих пор не установлена, поэтому нужна ваша помощь!

Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, светлые короткие волосы.

Был одет: темно-синяя с белым рубашка в клетку с длинным рукавом, красная олимпийка-безрукавка, темно-синие джинсы, темно-синие с белым кроссовки, темный ремень Colin’s. При себе имели зеленые квадратные часы, ключи.

Особые приметы: вставная челюсть.

При наличии какой-либо информации звоните по номерам: 102, 068-777-01-12!

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