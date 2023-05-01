Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назад

На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назад

Сегодня 12:00
просмотров

В Павлограде нашли мужчину, которого искали больше недели.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назад

Печальное известие сообщили волонтеры Павлоградского поисково-спасательного отряда «Антарес».

Связь с Сергеем Нагорным оборвалась 24 апреля. Известно, что мужчина во время отдыха в парке «1 мая» отправился купаться на реку и не вернулся. Друзья и близкие приступили к поискам пропавшего, надеясь найти его живым.

Больше недели Сергея искали в Павлограде и районе, но 30 апреля волонтеры Антареса сообщили, что тело мужчины нашли, поэтому поиски прекращаются. Предварительно, умершего обнаружили в реке сотрудники полиции.

Вчера ГСЧС сообщала, что в Павлограде на поверхности воды реки Волча заметили тело, которое находилось в 5-ти метрах от берега. На место вызвали спасателей, доставших труп из водоема. Умершему было 36 лет.

Выражаем соболезнования родным и близким Сергея.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назадУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назадРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины
    Новости Днепра
    Вчера 17:54
    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины

    В воскресенье, 30 апреля, в Павлограде на поверхности воды реки…

    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД
    Новости Днепра
    29.04.2023 20:10
    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД

    Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику,…

    В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции
    Новости Днепра
    29.04.2023 19:18
    В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции

    Недавно в заведении SOHO произошел конфликт между работниками ТЦК и…

    Днепряне жалуются на сбой в «ПриватБанке»: что известно
    Новости Днепра
    29.04.2023 15:30
    Днепряне жалуются на сбой в «ПриватБанке»: что известно

    Пользователи сообщают о проблемах со снятием наличных денег в банкоматах,…

    Последние новости

    В Днепре возле школы на детей набросились собаки: подробности
    В Днепре возле школы на детей набросились собаки: подробности

    В Днепре собака набросилась на детей.

    Сегодня 11:31
    просмотров
    Из Днепра восстанавливает движение популярная междугородняя маршрутка: расписание рейсов
    Из Днепра восстанавливает движение популярная междугородняя маршрутка: расписание рейсов

    Восстанавливает движение автобус Днепр – Вольногорск.

    Сегодня 10:54
    0
    просмотров
    Новый рекордный бейби-бум: в Днепре за апрель родилось более полутысячи малышей
    Новый рекордный бейби-бум: в Днепре за апрель родилось более полутысячи малышей

    В Днепре за апрель родилось более полутысячи детей.

    Сегодня 10:27
    просмотров
    Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов, — Генштаб о потерях врага за сутки
    Танк, 7 артсистем и 450 оккупантов, — Генштаб о потерях врага за сутки

    По данным на утро понедельника, 1 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 450 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 190 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Стоит ли делать запасы: ситуация в Днепре с водой на утро
    Стоит ли делать запасы: ситуация в Днепре с водой на утро

    Утром все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепропетровской области чрезвычайники достали корову из земляной ловушки
    В Днепропетровской области чрезвычайники достали корову из земляной ловушки

    30 апреля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в грязи застряла корова. Событие произошло вблизи села Вольное Новомосковского района.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей
    Россияне атаковали ракетами Днепропетровщину: 25 человек пострадали, среди них трое детей

    Оккупанты снова выпустили по Днепропетровщине ракеты. Враг дважды за ночь атаковал Павлоград и Павлоградский район.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Иван Медведев
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Иван Медведев

    29 октября 2022 за Независимость Украины погиб Герой из Днепропетровской области Иван Медведев.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известно
    Днепровских водителей ждут изменения с 1 мая: что известно

    С 1 мая в Днепре и по всей Украине отменят важное правило для водителей. Речь идет о необходимости включения дневных ходовых огней и других осветительных приборов.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая
    Как в Днепре будет работать общественный транспорт в первый день мая

    В Днепре из-за перекрытия Амурского моста временно изменилась схема движения троллейбусного маршрута №3.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх