На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назад

В Павлограде нашли мужчину, которого искали больше недели.

Печальное известие сообщили волонтеры Павлоградского поисково-спасательного отряда «Антарес».

Связь с Сергеем Нагорным оборвалась 24 апреля. Известно, что мужчина во время отдыха в парке «1 мая» отправился купаться на реку и не вернулся. Друзья и близкие приступили к поискам пропавшего, надеясь найти его живым.

Больше недели Сергея искали в Павлограде и районе, но 30 апреля волонтеры Антареса сообщили, что тело мужчины нашли, поэтому поиски прекращаются. Предварительно, умершего обнаружили в реке сотрудники полиции.

Вчера ГСЧС сообщала, что в Павлограде на поверхности воды реки Волча заметили тело, которое находилось в 5-ти метрах от берега. На место вызвали спасателей, доставших труп из водоема. Умершему было 36 лет.

Выражаем соболезнования родным и близким Сергея.

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