На Днепропетровщине в пруду утонул 70-летний дедушка

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в Криворожском районе спасатели извлекли тело мужчины из пруда.
28 ноября в 11:25 к спасателям поступило сообщение о том, что в местном пруду поселка Базалучок Криворожского района, на поверхности воды плавает тело человека без признаков жизни.
К месту происшествия направлены спасатели поселка городского типа Софиевка.
По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что в водоеме на расстоянии ориентировочно 15 метров от берега находится тело человека.
Спасатели с помощью резиновой лодки доставили тело 70-летнего мужчины на берег и передали работникам полиции.
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