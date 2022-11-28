На Днепропетровщине в пруду утонул 70-летний дедушка

На Криворожье из пруда вытащили тело 70-летнего дедушки.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, в Криворожском районе спасатели извлекли тело мужчины из пруда.

28 ноября в 11:25 к спасателям поступило сообщение о том, что в местном пруду поселка Базалучок Криворожского района, на поверхности воды плавает тело человека без признаков жизни.

К месту происшествия направлены спасатели поселка городского типа Софиевка.

По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС установили, что в водоеме на расстоянии ориентировочно 15 метров от берега находится тело человека.

Спасатели с помощью резиновой лодки доставили тело 70-летнего мужчины на берег и передали работникам полиции.

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