На Днепропетровщине в пожаре в квартире погибла женщина

Во время тушения спасатели обнаружили тело 94-летней бабушки.

На месте спасатели установили, что горит квартира на 4 этаже жилого дома.

Пожар разгорелся сегодня, около 2 часов ночи

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел на улице Эдуарда Фукса в городе Кривой Рог.

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