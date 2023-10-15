На Днепропетровщине в пожаре в квартире погибла женщина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожар разгорелся сегодня, около 2 часов ночи
На месте спасатели установили, что горит квартира на 4 этаже жилого дома.
Пожарным понадобилось пол часа, чтобы полностью локализовать огонь.
Во время тушения спасатели обнаружили тело 94-летней бабушки.
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