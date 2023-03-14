На Днепропетровщине в почтовом отделении украли снаряжение для собак-спасателей

Руководитель поисково-спасательного кинологического отряда Антарес Лариса Борисенко поделилась неприятной историей. Женщина утверждала, что в отделении «Новой почты» могли украсть ее посылку, пишет «Днепр Оперативный».
Лариса отметила, что все произошло вчера, когда получила посылку в отделении в Павлограде. Она рассказала, что немецкая организация изготовила и оплатила снаряжение для собак. Было 5 комплектов, каждый из которых был сшит специально для собак. Все они были упакованы в подписанные пакеты, а посылку отправляли через Польшу.
Уже дома, открыв посылку, Лариса увидела, что один из подписанных пакетов был пуст.
«Как так? У кого вы крадете?! На какой орган вы сможете натянуть то защитное снаряжение?», — возмутилась женщина
Отметим, что об этой ситуации женщина рассказала на своей странице на фейсбуке, но уже удалила или скрыла пост.
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