На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

С 1 июня для всех громад Никопольского района будет установлена единая продолжительность комендантского часа:

Об этом сообщает начальник местного РВА Евгений Евтушенко .

В Никопольском районе с 1 июня изменится продолжительность комендантского часа.

На этот раз снова без пляжей.

В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему…

Ситуация на фронте сегодня 30 мая Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные атаковали 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов. просмотров

В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смерти 29 мая примерно в 07:30 в полицию поступило сообщение о смерти 58-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, он скончался в результате многочисленных травм. 1 просмотров

Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты… просмотров

На россии объявили в розыск Валерия Залужного Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. 0 просмотров