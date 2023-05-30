На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

Об этом сообщает начальник местного РВА Евгений Евтушенко.
С 1 июня для всех громад Никопольского района будет установлена единая продолжительность комендантского часа:
В период действия комендантского часа запрещается:
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