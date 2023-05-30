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На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

Сегодня 19:15
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В Никопольском районе с 1 июня изменится продолжительность комендантского часа.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

Об этом сообщает начальник местного РВА Евгений Евтушенко.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

С 1 июня для всех громад Никопольского района будет установлена единая продолжительность комендантского часа:

  • начало в 23:00;
  • окончание в 04:00.

В период действия комендантского часа запрещается:

  • пребывание граждан на улицах и других общественных местах без соответствующих пропусков;
  • движение общественного транспорта, без соответствующих разрешений, во время действия комендантского часа;
  • запрещается работа заведений общепита (кафе, рестораны, другие), торговли, бытового обслуживания, развлекательного бизнеса, баз отдыха во времена комендантского часа.

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