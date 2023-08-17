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  • На Днепропетровщине в карете «скорой» родился ребенок: что с мамой и младенцем

На Днепропетровщине в карете «скорой» родился ребенок: что с мамой и младенцем

Сегодня 13:10
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Маму и малыша отвезли в больницу.
Новости Днепра про На Днепропетровщине в карете

Фото условное.

На днях на линию «103» поступил вызов из Криничанского района – у 26-летней беременной женщины были сильные боли в животе. Она уже была на 39 неделе.

Фельдшер Дмитрий Шелест и водитель Григорий Баланчук сразу выехали на вызов.

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Прибыв, фельдшер обнаружил, что у женщины начались схватки. Беременную решили везти в больницу, но ребенок не стал ждать и появился на свет в пути. Фельдшер сработал быстро и профессионально – родился здоровый мальчик.

Маму и младенца отвезли в роддом в Каменском. С ними все хорошо!

Желаем новорожденному и его родным здоровья и мира!

Новости Днепра про На Днепропетровщине в карете

Фельдшер и водитель.

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