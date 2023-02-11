На Днепропетровщине в кафе произошла резня

В Каменском произошла резня в кафе.

Как сообщили в Каменском районном управлении полиции, 9 февраля в одном из кафе города произошла резня.

Как выяснили правоохранители, между двумя посетителями кафе в Южном районе города возник конфликт, переросший в драку. В какой-то момент один из мужчин ушел домой и вернулся с ножом, которым ударил своего противника. Он нанес ему смертельное ножевое ранение в грудь и скрылся с места преступления.

Через час 35-летний злоумышленник был задержан патрульными. Его подозревают в умышленном убийстве. Нападающему избрали меру пресечения — содержание под стражей.

Следствие продолжается.

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