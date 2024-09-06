На Днепропетровщине в гостинично-ресторанном комплексе возник пожар

Утром 6 сентября в гостинично-ресторанном комплексе, расположенном на улице Днепровской в Павлограде, возник пожар.
Сообщение об этом поступило в 05:54 в Службу спасения, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия отправились пожарные. По прибытии установили, что в административном здании на территории комплекса горела отдельно стоящая беседка и наружная стена. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Пожар был ликвидирован в 06:58.
К счастью, погибших и травмированных нет. О причине возгорания не сообщается.
Пожар тушили 12 спасателей с помощью 3 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, вчера в Днепре спасатели шесть часов гасили горящий сухостой.
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