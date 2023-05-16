На Днепропетровщине в горящем автомобиле погиб мужчина

Сегодня, 16 мая, в поселке Цыгановка горел автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 03:03.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, там они установили, что на территории частного домовладения горит легковой автомобиль «ВАЗ-2101». Огонь охватил салон и моторный отсек транспортного средства.

Пожар локализовали в 03:25 и ликвидировали в 03:30.

К сожалению, во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили внутри горящей легковушки тело 50-летнего мужчины.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске во время движения загорелся ВАЗ (ФОТО).

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