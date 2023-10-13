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  • На Днепропетровщине в частные руки передадут имущество «Кривбасспроекта»: какая цена и кто получит

На Днепропетровщине в частные руки передадут имущество «Кривбасспроекта»: какая цена и кто получит

Сегодня 13:41
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В Кривом Роге продали инжиниринговый институт.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в частные руки передадут имущество

Мы ранее сообщали, что в Кривом Роге собираются отдать в частные руки имущество «Кривбасспроекта» со столетней историей. Как сообщили в Фонде госимущества, недавно во время аукциона был выбран новый владелец.

Государственный институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Кривбасспроект» приватизируют за 54,3 млн гривен. За лот соревновались двое участников. Стоимость института выросла почти в два раза.

Институт получит ФЛП Галиц Дарья из Кривого Рога. Основным видом деятельности предпринимательницы указана деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.

За 54,3 млн гривен новый собственник получит 33 объекта недвижимости в Кривом Роге площадью 14 967 кв. м и 15 транспортных средств.

Победитель должен выплатить еще почти 11 млн гривен НДС и 3,6 млн долгов института. Кроме этого, должен сберечь персонал в течение шести месяцев.

Что предшествовало

«Кривбасспроект» — институт со столетней историей. В настоящее время предоставляет инжиниринговые услуги, в частности, разрабатывает проектно-сметную документацию и проводит экспертизу. Последние годы был убыточным. В 2022 году предприятие было отдано под приватизацию в Фонд госимущества.

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