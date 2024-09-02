На Днепропетровщине в 2024 году выросло количество первоклассников

В Днепропетровской области увеличилось количество первоклассников.

В этом году обучение в школах области начали 318 тысяч ребят. Среди них и немало первоклашек – более 25 тысяч, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Новые знания они будут получать в разных форматах. Больше всего в смешанном, потому что так будет работать почти 57% учебных заведений. Еще 28% – очно, другие дистанционно. Но как бы ни проходили уроки у наших детей, уверен, они будут удивлять нас. Своей смекалкой и успехами, достижениями и даже открытиями, — отметил Лысак.

Стоит отметить, что количество первоклассников в этом году выросло на тысячу — в 2023 году в школу впервые пошли 24 тысячи детей.

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