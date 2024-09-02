На Днепропетровщине в 2024 году выросло количество первоклассников

В этом году обучение в школах области начали 318 тысяч ребят. Среди них и немало первоклашек – более 25 тысяч, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Новые знания они будут получать в разных форматах. Больше всего в смешанном, потому что так будет работать почти 57% учебных заведений. Еще 28% – очно, другие дистанционно. Но как бы ни проходили уроки у наших детей, уверен, они будут удивлять нас. Своей смекалкой и успехами, достижениями и даже открытиями, — отметил Лысак.
Стоит отметить, что количество первоклассников в этом году выросло на тысячу — в 2023 году в школу впервые пошли 24 тысячи детей.
Читайте также:
Автор:
Осень 2024 года будет аномально теплой.
В Днепре 6-летний мальчик пошел гулять, потому что устал ждать…
В Днепре 3 сентября свет будут выключать весь день.
В Днепре появились патриотические воры.
Осень 2024 года будет аномально теплой.
В Днепре 6-летний мальчик пошел гулять, потому что устал ждать маму из магазина.
В Днепре 3 сентября свет будут выключать весь день.
В Днепре ушел из жизни выдающийся ученый.
Полезная информация!
В Днепре появились патриотические воры.
Самый длинный многоквартирный жилой дом Днепра – это девятиэтажка на жилмассиве Победа, прозванная в народе «Китайской стеной». Здание имеет изогнутую линию, его длина составляет более 800 метров или 3 троллейбусные остановки. В доме 36 подъездов и более 1200 квартир.
Украинские монеты могут сменить название.
Предприятие из Днепропетровской области заплатило огромный штраф.
Обуховский остров в Днепре был пристанищем казака Обуха. Сегодня это просто большой зеленый остров посреди реки, неподалеку от Обуховки. Его размеры небольшие – около полутора километров на километр. На острове в 1650-х годах был казацкий «уход».
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!