На Днепропетровщине уже неделю разыскивают 14-летних девочек

14 апреля две несовершеннолетние девочки из села Марьевка Синельниковского района Алина Подситник и Аделина Пляка вышли из дома и до сих пор не вернулись.

Девочек уже неделю разыскивают близкие и полицейские. Жителей региона призывают присоединиться к поиску. Сообщается, что пропавшие могут находиться не только в Днепропетровской области, но и в Запорожской.

Приметы Аделины: рост 162 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, карие глаза. Одета была в темную куртку и спортивные штаны. Особые приметы: шрамы от порезов на левой руке.

Приметы Алины: рост 164 см, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Была одета в темную куртку и темные брюки.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении детей, просьба сообщить по телефонам:

+38-068-777-0-112 или 102.

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