Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)

На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)

Сегодня 08:53
просмотров

На Дніпропетровщині помітили метелика з незвичайним забарвленням.

Новости Днепра про На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)

Фотографию опубликовала местная жительница в Facebook-сообществе «Насекомые Украины» и отметила, что сначала спутала бабочку с другим, однако оказалось, что это представитель подалирия.

Новости Днепра про На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)

В Красной Книге Украины говорится, что его природоохранный статус — уязвим. Его вид является единственным в фауне страны.

Однако все же известно, что в южных регионах он является обычным видом, на отдельных участках количество бабочек может достичь в пик лёта имаго (взрослых особей) до 80 особей на 1 га, но в большинстве своем не превышает 1-5 особей на 1 га.

Более редкой бабочка является на севере Украины, встречается не каждый год и в некоторых местах можно увидеть одиночные мигрирующие лица. Причинами ее исчезновения являются антропогенные факторы, такие как:

  • уничтожение диких плодовых деревьев и кустарников;
  • применение пестицидов;
  • чрезмерное выпас скота.

Узор крыльев – бледно-кремовый, с тремя длинными и двумя короткими клиновидными, темно-серыми поперечными полосами и черной каймой на передних крыльях. Задние крылья имеют черные хвостики, две клиновидные темно-серые полосы, синие лунные пятна и по одному синему «очку» с каймой черного и кирпичного цвета.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге заметили личинки редкого бражника из Красной Книги (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вместо телефона получил кусок металла: на Днепропетровщине юноша осуществлял фейковые «продажи»
    Новости Днепра
    Сегодня 08:05
    Вместо телефона получил кусок металла: на Днепропетровщине юноша осуществлял фейковые «продажи»

    В Каменском районе 17-летний парень совершал "продажу" своего телефона.

    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших снова увеличилось
    Новости Днепра
    Сегодня 07:41
    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших снова увеличилось

    В больнице Днепра скончалась женщина, пострадавшая от атаки врага по…

    В Кривом Роге конфликт между знакомыми закончился поножовщиной
    Новости Днепра
    Сегодня 07:09
    В Кривом Роге конфликт между знакомыми закончился поножовщиной

    В одном из домов Криворожского района мужчина напал с ножом…

    В Днепропетровской области работал подпольный спиртовой завод
    Новости Днепра
    Вчера 21:23
    В Днепропетровской области работал подпольный спиртовой завод

    В Новомосковске на Днепропетровщине разоблачили подпольный завод, который производил этиловый…

    Последние новости

    Вместо телефона получил кусок металла: на Днепропетровщине юноша осуществлял фейковые «продажи»
    Вместо телефона получил кусок металла: на Днепропетровщине юноша осуществлял фейковые «продажи»

    В Каменском районе 17-летний парень совершал "продажу" своего телефона.

    Сегодня 08:05
    1
    просмотров
    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших снова увеличилось
    Ракетный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших снова увеличилось

    В больнице Днепра скончалась женщина, пострадавшая от атаки врага по Днепру 3 июля.

    Сегодня 07:41
    3
    просмотров
    В Кривом Роге конфликт между знакомыми закончился поножовщиной
    В Кривом Роге конфликт между знакомыми закончился поножовщиной

    В одном из домов Криворожского района мужчина напал с ножом на знакомого.

    Сегодня 07:09
    1
    просмотров
    Погода на 5 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 5 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    «Берегите детей и собак»: в Днепре по всей Набережной Победы неизвестные разбросали яд для крыс
    «Берегите детей и собак»: в Днепре по всей Набережной Победы неизвестные разбросали яд для крыс

    В Днепре на одном из жилых массивов неизвестные повсюду рассыпали крысиный яд.

    Вчера 21:58
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области работал подпольный спиртовой завод
    В Днепропетровской области работал подпольный спиртовой завод

    В Новомосковске на Днепропетровщине разоблачили подпольный завод, который производил этиловый спирт.

    Вчера 21:23
    3
    просмотров
    В больнице Днепра скончалась еще одна жертва ракетных обстрелов 3 июля
    В больнице Днепра скончалась еще одна жертва ракетных обстрелов 3 июля

    В Днепре возросло число погибших из-за ракетной атаки 3 июля.

    Вчера 20:42
    2
    просмотров
    Как в Днепре будут свет выключать 5 июля: графики отключений
    Как в Днепре будут свет выключать 5 июля: графики отключений

    В пятницу, 5 июля, в Днепре и области будут выключать свет все сутки.

    Вчера 20:11
    10
    просмотров
    «Размером с пельмени»: на Днепропетровщине после адской жары выпал град
    «Размером с пельмени»: на Днепропетровщине после адской жары выпал град

    В соседнем Каменском пошел град.

    Вчера 19:36
    4
    просмотров
    Из-за ракетной атаки на Днепр 3 июля пострадали 58 человек, 21 из них до сих пор в больнице: уточненные данные
    Из-за ракетной атаки на Днепр 3 июля пострадали 58 человек, 21 из них до сих пор в больнице: уточненные данные

    Число пострадавших из-за атаки на Днепр возросло.

    Вчера 18:47
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх