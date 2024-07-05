На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)

Фотографию опубликовала местная жительница в Facebook-сообществе «Насекомые Украины» и отметила, что сначала спутала бабочку с другим, однако оказалось, что это представитель подалирия.
В Красной Книге Украины говорится, что его природоохранный статус — уязвим. Его вид является единственным в фауне страны.
Однако все же известно, что в южных регионах он является обычным видом, на отдельных участках количество бабочек может достичь в пик лёта имаго (взрослых особей) до 80 особей на 1 га, но в большинстве своем не превышает 1-5 особей на 1 га.
Более редкой бабочка является на севере Украины, встречается не каждый год и в некоторых местах можно увидеть одиночные мигрирующие лица. Причинами ее исчезновения являются антропогенные факторы, такие как:
Узор крыльев – бледно-кремовый, с тремя длинными и двумя короткими клиновидными, темно-серыми поперечными полосами и черной каймой на передних крыльях. Задние крылья имеют черные хвостики, две клиновидные темно-серые полосы, синие лунные пятна и по одному синему «очку» с каймой черного и кирпичного цвета.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге заметили личинки редкого бражника из Красной Книги (ФОТО).
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