На Днепропетровщине увидели редкую бабочку занесенную в Красную Книгу (ФОТО)

На Дніпропетровщині помітили метелика з незвичайним забарвленням.

Фотографию опубликовала местная жительница в Facebook-сообществе «Насекомые Украины» и отметила, что сначала спутала бабочку с другим, однако оказалось, что это представитель подалирия.

В Красной Книге Украины говорится, что его природоохранный статус — уязвим. Его вид является единственным в фауне страны.

Однако все же известно, что в южных регионах он является обычным видом, на отдельных участках количество бабочек может достичь в пик лёта имаго (взрослых особей) до 80 особей на 1 га, но в большинстве своем не превышает 1-5 особей на 1 га.

Более редкой бабочка является на севере Украины, встречается не каждый год и в некоторых местах можно увидеть одиночные мигрирующие лица. Причинами ее исчезновения являются антропогенные факторы, такие как:

уничтожение диких плодовых деревьев и кустарников;

применение пестицидов;

чрезмерное выпас скота.

Узор крыльев – бледно-кремовый, с тремя длинными и двумя короткими клиновидными, темно-серыми поперечными полосами и черной каймой на передних крыльях. Задние крылья имеют черные хвостики, две клиновидные темно-серые полосы, синие лунные пятна и по одному синему «очку» с каймой черного и кирпичного цвета.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге заметили личинки редкого бражника из Красной Книги (ФОТО).

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